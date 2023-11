CdS – Inter, con Colpani saresti ancora più azzurra e avresti altre due armi

Il focus sul centrocampista del Monza che piace ai nerazzurri pronti all'assalto per la prossima estate

Andrea Colpani sembra essere tra i profili più seguiti dall'Inter per il futuro. Il Corriere dello Sport stamattina ribadisce la pista di mercato, sottolineando gli elementi che starebbero convincendo i nerazzurri all'affondo. Si legge infatti: "I margini di crescita sembrano ancora elevati ed è per questo che i dirigenti nerazzurri l’hanno annotato sul taccuino per l’anno prossimo, accarezzando l’idea di mettersi definitivamente alle spalle il nome di Samardzic.