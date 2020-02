Inter, 40 milioni dalle cessioni. CdS: “Per sistemare i conti entro il 30 giugno servirebbe…”

Il calciomercato di gennaio 2020 va in archivio con tre colpi per l’Inter (Eriksen, Young e Moses) e altrettante cessioni (Lazaro, Politano, Asamoah). Conte, ora, ha una rosa di maggior livello, anche se numericamente non ci sono state variazioni. “Adesso Conte dovrà sperare di non aver contrattempi in un reparto offensivo che è rimasto privo di un vice Lukaku. Serve che Sanchez torni in forma il prima possibile o che Esposito esploda definitivamente per dare fiato ai due titolarissimi”, spiega il Corriere dello Sport che poi si concentra sul capitolo lista UEFA: “Fuori Lazaro, Politano e Asamoah; dentro i tre nuovi acquisti. Uscirà, senza essere rimpiazzato, Dimarco che era uno dei prodotti del vivaio”.

CESSIONI – L’Inter, nel mercato di gennaio, ha anche incassato perché Politano e Gabigol, insieme, hanno fruttato 40 milioni per le casse nerazzurre. A questi si aggiunge anche il milione e mezzo del prestito di Lazaro, andato al Newcastle. “Entro il 30 giugno per sistemare i conti servirebbe che il Psg riscattasse Icardi e che Maurito accettasse di restare a Parigi…”, chiosa il CorSport.