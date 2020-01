GdS – Icardi-PSG, sembra amore vero ma Wanda è perplessa: ecco uno dei motivi. “In estate…”

“Non è più solo una questione di feeling. Quello tra il Psg e Mauro Icardi sembra ormai amore vero. Il matrimonio però dipenderà anche da Wanda Nara che da moglie e soprattutto agente dell’ex capitano nerazzurro ha espresso perplessità sul futuro parigino del marito. Colpa anche della distanza dai figli rimasti a Milano“. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino continua a segnare (17 reti in stagione) col PSG che sarebbe anche disposto a riscattarlo. “Nonostante i dubbi di Wanda che nei giorni scorsi ha ricordato che «non c’è nulla di certo»“, sottolinea la Rosea.

Intanto anche Tuchel, in conferenza stampa, ha tessuto le lodi di Icardi confermando di essere stato impressionato dall’ex Sampdoria. Il PSG, come detto, vorrebbe confermare l’accordo fino al 2024 sigillato in estate ma Wanda “magari vorrà rivedere qualche altro dettaglio cruciale”, chiosa La Gazzetta.