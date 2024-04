Nella trasformazione di questi anni, l'Inter ne è uscita sempre migliorata. Grazie al lavoro della propria dirigenza, ma anche evidentemente del suo allenatore. Al Milan qualcosa invece è andato storto, nonostante poi non sia tutto da buttare. Ma la differenza è fotografata dai numeri. Ne parla anche il Corriere dello Sport: "Inzaghi è cresciuto cambiando la spina dorsale con Sommer, Pavard, Calhanoglu (regista) e Thuram. Pioli non ha mai trovato il ricambio ideale di Giroud, ha perso Tonali e Kessie. Pulisic, Loftus Cheek e Reijnders non cancellano i rimpianti.

Serviranno i colpi di Leao e Theo Hernandez oltre alle parate di Maignan per disinnescare Lautaro, a digiuno dal 28 febbraio. Solita Inter, gioca Darmian per arginare il portoghese. Le ultime due partite con Udinese e Cagliari segnalano qualche affanno. Occhio al Milan, finito dentro la centrifuga nonostante abbia perso una sola volta nelle ultime 17 in Serie A. Nel ritorno Inzaghi ha totalizzato 35 punti e Pioli 30. Qualcosa non va se si discute un allenatore al secondo posto".