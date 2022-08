Cds – Inter, Dimarco diventa un jolly. “Gosens indietro: è da capire se…”

"È ancora prematuro lanciarsi in previsioni in vista del match con lo Spezia. Le prove tattiche di Inzaghi, infatti, cominceranno oggi e proseguiranno domani. Chiaro, però, che il match con il Lecce abbia dato una serie di indicazioni. Tanto per cominciare che Gosens è ancora in ritardo". Non usa giri di parole il Corriere dello Sport per descrivere l'attuale situazione in casa Inter sulla fascia sinistra. L'ex Atalanta non è ancora al massimo della condizione, mentre Federico Dimarco sembra decisamente più in palla.