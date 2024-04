L'esterno nerazzurro con un gran giocata su assist di Bastoni ha aperto le danze in Inter-Empoli

Migliore in campo perché il suo gol è preziosissimo nell'economia di Inter-Empoli. Ma anche perché, grazie a geometrie che lo esaltano, spinge sulla corsia mancina con grande continuità finché rimane in campo. Federico Dimarco merita la palma concessagli dal Corriere dello Sport.

7.5 in pagella per l'esterno sinistro nerazzurro. Si legge infatti: "Raggiunto il proprio record di gol in un singolo campionato: cinque. Sgasa quando può ed è sempre nel cuore della manovra. Mantiene la continuità che serve".