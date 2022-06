Cds – Inter, Esposito all’Anderlecht in prestito. Salernitana-Monza per Pinamonti

Monza e Salernitana premono per Pinamonti che l'Inter valuta 20 milioni. L'Anderlecht ha chiesto in prestito Esposito e probabilmente lo avrà

L'Inter è attivissima sul mercato, sia in entrata che in uscita. E oltre alla possibile cessione big, la dirigenza lavora per sfoltire l'organico anche con uscite minori. Queste alcune di queste operazioni secondo il Corriere dello Sport: "L'Monza e Salernitana premono per Pinamonti che l'Inter valuta 20 milioni. L'Anderlecht ha chiesto in prestito Esposito e probabilmente lo avrà. Trattativa con il Monza per Pirola".