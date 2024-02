L'Inter vuole costruirsi lo scudetto e il cammino in Champions League tra le mura amiche del Meazza. I prossimi impegni nerazzurri saranno infatti a San Siro, soprattutto quelli importanti, come scrive il Corriere dello Sport: "Fattore San Siro. L’Inter, infatti, avrà bisogno del suo stadio per blindare lo scudetto e fare strada in Champions. Attenzione, non è che in casa, finora, il rendimento della squadra nerazzurra sia stato deludente, come nella scorsa stagione, chiusa addirittura con 5 sconfitte interne in campionato. Al contrario, quest’anno, i tifosi sono quasi sempre usciti festeggiando dal catino milanese. Tuttavia, gli unici due capitomboli di una stagione sin qui straordinaria sono arrivati proprio tra le mura amiche. In campionato, anche se occorre andare indietro fino al 27 settembre, il blitz lo ha fatto il Sassuolo.