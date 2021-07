CdS – Inter, ieri cena ad Appiano tra Inzaghi e la dirigenza

La giornata della presentazione del nuovo tecnico nerazzurro si è conclusa con un confronto a cena

Lunga giornata ieri in casa Inter. Simone Inzaghi, che nel pomeriggio ha incontrato i giornalisti nella pancia di San Siro, è andato poi a cena con Beppe Marotta e Piero Ausilio ad Appiano Gentile, come conferma anche il Corriere dello Sport. Lontani da sguardi indiscreti. Un'occasione per confrontarsi sui vari temi del mercato e per guardare insieme la semifinale dell'Europeo tra Inghilterra e Danimarca.