CdS – Inter, le mani di Inzaghi su un bottino da sfruttare più avanti

Vincere per allungare il filotto. L'Inter vuole tornare in vetta prima della sosta e per farlo deve centrare la sesta vittoria di fila in questo ciclo che si sta per chiudere. Le consentirebbe infatti di preservare un piccolo vantaggio per il futuro. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Se i bianconeri battendo il Cagliari hanno centrato la quinta vittoria di fila in Serie A, i nerazzurri in questo ciclo dopo l’ultima sosta hanno ottenuto altrettanti successi tra campionato e Champions.