Cds: “Inter, Maksimovic sempre sullo sfondo. Non da escludere due rinnovi”

Mosse anche in difesa in casa Inter: Simone Inzaghi sarebbe ben felice di ripartire dal terzetto titolare, con qualche innesto

Non solo manovre in reparti avanzati, l'Inter è al lavoro anche sul reparto difensivo. E' infatti di ieri l'ufficialità del rinnovo di Alessandro Bastoni, che sarà nerazzurro fino al 2024. E poi? Il Corriere dello Sport illustra le strategie: "Sullo sfondo c’è sempre quel Maksimovic, che ha il contratto in scadenza con il Napoli. Inzaghi, peraltro, sarebbe ben felice di ripartire dal terzetto Skriniar («Voglio restare», ha detto in nazionale), De Vrij e appunto Bastoni. Piuttosto, come alternative ai titolari, non sono da escludere i rinnovi per D’Ambrosio - l’Inter ha un opzione - e Ranocchia. Ieri, invece, l’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di Padelli".