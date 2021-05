Inter, Skriniar: “Voglio rimanere e difendere il titolo. Conte? Siamo sorpresi. Ora…”

Il difensore sorpreso dall'addio del tecnico. Poi rilancia: "Voglio rimanere e difendere il titolo"

Milan Skriniar è tornato in Slovacchia lunedì, ha trascorso due giorni con la famiglia, ma la gioia per la vittoria dello scudetto è ancora forte. "E' stata una bella sensazione, è irreale. Ricordo quando nell'ultima partita abbiamo visto i tifosi festeggiare davanti a San Siro. Hanno aspettato che prendessimo la coppa. Non appena abbiamo vinto, ho preso la bandiera della Slovacchia per i festeggiamenti. È un successo anche per la Slovacchia, sono orgoglioso di essere slovacco e quest'anno ho portato il titolo italiano in Slovacchia. È stato un lungo viaggio, è bellissimo", racconta il difensore a Sport Aktuality.