Cds – Inter-Salernitana, pagelle: Barella il migliore. Una sola insufficienza

Il giorno dopo Inter-Salernitana, il Corriere dello Sport premia Nicolò Barella. Nelle pagelle del quotidiano, il centrocampista nerazzurro è il migliore in campo, voto 8 per lui: "La dinamo dell’Inter. E finalmente con atteggiamento positivo nei confronti dei compagni. Trova il secondo gol consecutivo con una giocata di alta scuola". 7 per Simone Inzaghi: "Solo un cambio rispetto a Barcellona, ma la stanchezza non si avverte. L’Inter non perde mai il controllo della gara. Qualche spreco di troppo in attacco". Una sola insufficienza, quella di Edin Dzeko, 5,5: " Qualche mollezza di troppo. Imbeccato alla perfezione da Barella, si addormenta davanti a Sepe".