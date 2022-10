Entusiasmo Inter, due ritorni e un segreto. E presto Inzaghi avrà una soluzione in più

L'Inter archivia in breve tempo la pratica Salernitana. Di nuovo decisivi Lautaro e Barella e altra grande prestazione di Calhanoglu

Andrea Della Sala

L'Inter dà continuità al momento positivo e batte la Salernitana senza troppi problemi. A decidere la gara sono ancora gli stessi di Barcellona. Dopo essersi bloccato al Camp Nou con un gol da attaccante vero e una prestazione magistrale nel secondo tempo, Lautaro ritorna al gol anche in campionato. Rete che mancava dalla gara casalinga contro la Cremonese del 30 agosto. Ossigeno per il Toro che sembra essersi messo alle spalle il periodo di astinenza, ma anche per l'Inter che si prende tre punti fondamentali per la classifica e anche una ventata di entusiasmo.

L'Inter è in partita, crea occasioni da gol, ma non concretizza. Va detto che la Salernitana crea pochi pensieri a Onana, ma meglio sempre chiudere le gare il prima possibile. A farlo ci pensa ancora una volta Barella, con un'altra magia in area e un altro gol di sinistro, come fatto pochi giorni fa davanti a Ter Stegen. Anche lui, come il Toro, sembra essere uscito dal periodo buio e ora Inzaghi può contare di nuovo sulla corsa e sugli inserimenti vincenti del sardo. Con la rete di oggi sono 3 gol e 3 assist in stagione.

Niente gol per Calhanoglu, ma un'altra prestazione da sottolineare per il regista di scorta di Inzaghi. Lo scorso anno l'idea di abbassarlo in assenza di Brozovic non aveva portato grandi risultati, ma il motivo può essere anche nella mancanza di un giocatore di qualità come Mkhitaryan al suo fianco. Chissà che proprio l'ex Roma non sia il segreto di questo centrocampo. Sta di fatto che il turco in cabina di regia riesce a dettare i tempi della manovra, trova spazi che faticava ad avere da mezzala, va meno al tiro, ma riesce comunque a sfornare assist. E quando rientrerà Brozovic sarà un problema? No, una soluzione in più per mister Inzaghi.