Cds – Inter, sarà Dzeko il sacrificato: Inzaghi tra lui e Correa preferisce il Tucu

Per fare spazio a Romelu Lukaku e Paulo Dybala, non sarà sufficiente per l'Inter una sola cessione in attacco. Ecco perché ci sarà un'altra uscita e il Corriere dello Sport fa il nome: "Oltre a Sanchez (sogna il Barça; piace a Marsiglia e Siviglia), l’altro sacrificato dovrebbe essere Dzeko che interessa al Valencia di Gattuso. L’Inter lo farà partire a titolo gratuito per liberarsi dell’ingaggio da 5,5 milioni netti. Tra l’ex Roma e Correa, Inzaghi preferisce quest’ultimo. Dzeko ha avuto qualche sondaggio anche in Italia. Per andarsene vuole un biennale".