CdS – Inter, serve un altro attaccante? La posizione del club per gennaio…

L'Inter è in grado di fare a meno di Lautaro Martinez? E' questa la domanda che si pone il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge a proposito dell'attacco nerazzurro: "Contro Lecce e Genoa, l’argentino era fuori per il guaio muscolare rimediato con il Bologna. I nerazzurri hanno portato a casa una vittoria e un pareggio, che non può essere considerato un passo falso. È vero però che la produzione offensiva è stata inferiore rispetto alle gare precedenti.

Meno pericolosità davanti alla porta avversaria, meno occasioni e, inevitabilmente, meno gol. È andata subito meglio con il Verona, con Lautaro che, al rientro, ha immediatamente “timbrato”. Lo scudetto, però, non può dipendere da un solo uomo. Che, per di più, può andare incontro a cali di forma o altri infortuni. Thuram, come si è già visto, non basta per compensarlo. Tanto meno Arnautovic e Sanchez, se non si risveglieranno all’improvviso. L’Inter continua a escludere aggiunte in attacco. Ma così occorre augurarsi che Lautaro non abbia nemmeno un raffreddore.