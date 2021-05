EDICOLA CDS – Inter, nuovo socio col 31% del club: in arrivo prestito da 275 mln

"Inter, nuovo socio con il 31% del club". E' questo il titolo del trafiletto dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport

"Inter, nuovo socio con il 31% del club". E' questo il titolo del trafiletto dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 20 maggio 2021. "In arrivo il prestito da 275 mln. Lo rivela Bloomberg: il fondo americano Oaktree avrà due consiglieri nel Cda e veto sulle spese. Tre anni per la restituzione", si legge. In copertina, invece, la vittoria della Juventus: "Pirlo, due tituli".