Sole 24 Ore – Oaktree-Suning, i motivi dell’accordo e gli scenari futuri

Stando alle ultime indiscrezioni, domani dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo tra Oaktree e Suning: i dettagli

Matteo Pifferi

Stando alle ultime indiscrezioni, domani dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo tra Oaktree e Suning. E anche Carlo Festa, giornalista de il Sole 24 Ore, lo conferma che entra nei dettagli: "Si tratta di un prestito cosiddetto ibrido, cioè a metà tra finanziamento (con in garanzia le azioni dell’Inter) ed equity. Su quest’ultimo fronte, come previsto nelle scorse settimane, andrà a terminare la partnership con l’investitore di minoranza LionRock Capital. La sua presenza silenziosa si concluderà con l’esercizio del put and call che porterà Suning a liquidare LionRock per la cifra (come da accordi) di 33 milioni. L’intera partecipazione valeva infatti 166 milioni, ma per 133 milioni si trattava di un prestito della stessa Suning. All’interno dell’operazione complessiva di Oaktree, il fondo californiano dovrebbe, all’interno dello strumento ibrido fornito, entrare anche in minoranza".

Futuro

Oltre alla definizione dell'operazione, che potrebbe anche far slittare la fumata bianca, resta da chiarire quale possa essere lo scenario futuro. "Oktree è un investitore californiano tra i più seri, ma anche duri nelle negoziazioni. Di sicuro, per prestare 275 milioni, avrà messo sul piatto delle condizioni molto pesanti per Suning. E quest’ultima, accettandole, sa che avrà un’ombra continua sulla propria testa. Non rispettando le condizioni, il club nerazzurro finirà inevitabilmente ad Oaktree. Resta da capire perché il fondo californiano si è impegnato in un’operazione del genere. Come dimostra il caso Elliott sul Milan (che ha finora profuso 700 milioni) il calcio rischia di essere una voragine senza fine. Secondo qualche osservatore, il fondo Oaktree è già uno dei maggiori sottoscrittori dei bond da 375 milioni emessi dall’Inter", ribadisce il Sole 24 Ore.

Scenari

"Alla fine l’esposizione complessiva sull’Inter potrebbe avvicinarsi ai 350 milioni e forse superarli. Nel caso in cui Suning dovesse mancare le scadenze e finire in default con il suo veicolo lussemburghese, la normativa del Granducato in materia è abbastanza certa: il passaggio delle azioni al finanziatore, con escussione del pegno, è molto più veloce che in Italia e quasi automatico e Oaktree si troverebbe dunque proprietario del club", evidenzia il quotidiano.