CdS – Inter, troppo riposo per alcuni calciatori: dal turnover allo stop, il pericolo è…

Il paradosso del troppo riposo. Alcuni calciatori dell’Inter sono fermi da oltre due settimane tra turnover e stop forzato per l’emergenza Coronavirus. È il caso di De Vrij, Skriniar e Candreva, che sono rimasti a guardare dopo l’impegno del 16 febbraio contro la Lazio.

“È vero che i turni di riposo possono fare comodo, soprattutto in questa fase della stagione in cui gli impegni si moltiplicano, ma non si deve esagerare – si legge sul Corriere dello Sport -. Altrimenti si perde l’abitudine all’agonismo, che evidentemente non può essere replicata in allenamento“.

Non a caso, Antonio Conte ha dato un assaggio di campo in Europa League ai vari Bastoni, Young e sopratuttto Brozovic, in campo nonostante una caviglia non ancora a posto.