CdS – Inter, vacanze brevissime: a inizio settembre si torna alla Pinetina, il piano

Archiviata la sconfitta nella finale di Europa League, per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione: la pandemia di coronavirus ha costretto i club a comprimere i tempi, e diverse squadre hanno già cominciato la preparazione pre campionato.

Il Corriere dello Sport spiega il programma che i nerazzurri seguiranno: “Presto verranno definiti anche i piani per la ripartenza, tra meno di un mese comincerà il campionato (ma l’Inter potrebbe chiedere il rinvio della prima giornata). A chi sarà subito impegnato con le rispettive nazionali verrà concessa solo una settimana di riposto, agli altri qualche giorno in più, ma è difficile che si arrivi alle due settimane piene. Insomma, ai primi di settembre i cancelli della Pinetina si riapriranno. E per la prima fase della preparazione, vale a dire per il consueto ritiro, Handanovic e soci potranno sfruttare la nuova foresteria del centro sportivo“.