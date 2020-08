LIVE, SIVIGLIA-INTER 0-0: rigore per l’Inter!

COLONIA – E’ arrivato il giorno della verità. L’Inter di Antonio Conte può tornare ad alzare un trofeo europeo a distanza di 10 anni dall’ultima finale vinta. Il tecnico nerazzurro conferma in blocco il gruppo che ha guadagnato l’accesso alla finale. Nessun cambio di formazione quindi, avanti con l’undici che in Germania ha convinto tecnico, tifosi e opinione pubblica. Il Siviglia dal canto suo potrà contare sull’ex Banega e in attacco ci sarà una vecchia conoscenza rossonera, Suso.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-3-3): 13 Bounou; 16 Jesus Navas, 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilón; 24 Jordán, 25 Fernando, 10 Banega; 41 Suso, 19 de Jong, 5 Ocampos.

A disposizione: 1 Vaclík, 31 Sánchez, 3 Sergi Gómez, 11 Munir, 17 Gudelj, 18 Escudero, 21 Oliver Torres, 22 Vázquez, 28 José Alonso, 36 Genaro, 40 Pablo Pérez, 51 En-Nesyri.

Allenatore: Julen Lopetegui.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Makkelie (OLA).

Assistenti: Diks (OLA), Steegstra (OLA).

Quarto Uomo: Sidiropoulos (GRE).

VAR: Kamphuis (OLA).

Assistenti VAR: Blom, Gil, Sokolnicki.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.