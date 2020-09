Cds: “Inter, Vecino ne avrà ancora per un mese e mezzo. De Vrij squalificato, Conte sceglie…”

-5 al debutto della nuova di Antonio Conte Inter in campionato: sabato sera i nerazzurri ospiteranno infatti la Fiorentina al Meazza. Non saranno disponibili in due, per motivi completamente diversi, come spiega il Corriere dello Sport: “Sabato sarà la Fiorentina a battezzare questa Inter riveduta e corretta: assente per squalifica De Vrij, così al centro della difesa dovrebbe trovare spazio Ranocchia. In quella retroguardia che, proprio dallo 0-0 coi viola dello scorso 22 luglio, inaugurava un ciclo di cinque partite consecutive tra campionato e Europa League senza prendere gol. Ieri, intanto, la squadra si è allenata al mattino: assente solo Matias Vecino, che ne avrà ancora per un mese e mezzo”.