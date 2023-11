CdS – Juve-Inter spartiacque: tre scenari possibili in chiave scudetto

I nerazzurri conoscono il peso specifico del prossimo impegno di campionato: faranno di tutto per dare un segnale importante in Juve-Inter

Il focus è tutto sul prossimo impegno di campionato. L'Inter conosce bene il peso specifico della gara con la Juventus, rimarcato anche dal Corriere dello Sport di questa mattina. Si legge infatti: "Il derby d’Italia di domenica 26 sarà uno spartiacque. Non solo per la storica rivalità tra Juve e Inter, ma anche perché offrirà il primo segnale in ottica scudetto con tre scenari disponibili.