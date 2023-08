CdS – Juventus, telefonata per avvicinare Lukaku: da lunedì ogni giorno è buono

"Una telefonata può allungare la vita, così come concretizzare un affare di mercato", scrive il Corriere dello Sport di questa mattina. Il riferimento è al possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus, per il quale le parti continuano a trattare. E quindi le prossime ore potrebbero essere decisive: "Non uno qualsiasi, ma l’operazione che può cambiare il volto dell’attacco di Allegri. Quella cui si sta lavorando ormai da settimane: Lukaku alla Juve, Vlahovic al Chelsea. Sarà un weekend di lavoro sull’asse Torino-Londra, poi a inizio settimana si entrerà nel vivo, le parti si ritroveranno appunto al telefono: da lunedì ogni giorno sarà buono.