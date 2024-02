Il pensiero stuzzica. In casa Inter tutti hanno ancora in testa quanto accaduto in campo internazionale lo scorso anno. Ripetersi sarebbe fantastico, ma non sarà affatto facile. Si legge sul Corriere dello Sport: "La cavalcata Champions della scorsa stagione ha regalato emozioni straordinarie, che chi è rimasto non desidera altro che rivivere. Ovvio che una finale non si può programmare: devono concorrere una serie di fattori, tra cui anche un pizzico di fortuna.

Ma ora l’idea, in casa nerazzurra, è quella di mettersi nelle condizioni migliori per giocarsela al massimo pure in Europa. Attenzione, il primo ostacolo, ovvero l’Atletico Madrid, non sarà facile da superare. Ma non è nemmeno un Everest. E, in ogni caso, sarà solo il primo passo di una corsa. Una corsa in cui, a differenza dello scorso anno, l’Inter non è più ritenuta solo un’outsider fortunata".