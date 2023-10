CorSport su Lukaku: “Sofferente in campo, ha risentito della contestazione. Nel pre-gara…”

"Poche luci a San Siro per Lukaku. Poco Big Rom per la Roma in un Meazza che ha infranto il muro del suono per contestarlo. Lukaku ha risentito della contestazione. Al di là della poca forza della Roma in fase offensiva, Romelu non è riuscito a dare quel qualcosa in più alla squadra, anche solo in fase di grinta o costruzione del gioco. E alla fine il duello a distanza con Thuram, quello tanto sentito dai tifosi, lo ha vinto il francese". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla partita del belga.