CdS – Lukaku nervoso, attesa Juve lunga e complicata: gli allenamenti da solo pesano

La stampa belga ora si interroga: “Lukaku troverà un grande club in Europa?”. “C’è chi lo attacca, c’è chi lo difende scrivendo che mentre si parla di «immagine devastata» lui è stato contattato da due importanti brand per firmare un paio di ricchi contratti di sponsorizzazione” scrive il Corriere dello Sport.

“L’attaccante un po’ legge e un po’ lascia stare, come fa con Whatsapp: in qualche chat è attivo, in qualche altra è silente da tempo. Perché l’attesa della Juventus è un’attesa lunga e complicata e in questo momento Lukaku, tra Londra e il Belgio, vuole sentire, oltre alla famiglia, solo pochissime e fidate persone. Non è un ragazzino, a 30 anni sa bene come va il calcio, soprattutto con il mercato, e lui sa anche gestire le lunghe attese”.