L'arbitro Pairetto non va oltre il 5,5, secondo il Corriere dello Sport. La direzione di gara è stata piuttosto tranquilla, con 26 falli fischiati e tre cartellini gialli assegnati. Tuttavia, il giallo a Dumfries è apparso forse eccessivo, mentre l'unico momento di dubbio si è verificato in occasione del gol del pareggio dell’1-1.

Alcune imprecisioni da parte del direttore di gara, come il controllo di Thuram con la spalla e non con il braccio e l'errore di timing nel recupero, che ha portato Pairetto a fischiare rapidamente un fallo su Mota, annullando un'azione pericolosa di Pessina, il che ha causato una leggera penalizzazione. Tuttavia, secondo il quotidiano questi episodi non hanno influito in modo significativo sul risultato finale.