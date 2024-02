Il polacco torna in campo a Cagliari e spera di chiudere al meglio la sua avventura con il club azzurro

Sembrava ormai definitivamente ai margini, ma a Napoli c'è ancora bisogno di lui. Calzona è convinto che Zielinski, promesso sposo dell'Inter, possa ancora dare un contributo alla causa da qui a fine stagione. Per questo lo manderà in campo oggi pomeriggio contro il Cagliari, come conferma anche il Corriere dello Sport: