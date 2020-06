“C’è l’ok di Spadafora. Coppa Italia il 12 e il 13. Anticipate le due semifinali di ritorno: Juve-Milan la prima gara dopo il lockdown, poi Napoli-Inter. Confermata la finalissima il 17 allo stadio Olimpico. Il ministro: ‘Il calcio riparte con tre partite in chiaro’“. Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, il Corriere dello Sport titola sul via libera di Spadafora all’anticipo delle semifinali di Coppa Italia.

(Fonte: Corriere dello Sport)