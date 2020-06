Sky – Tonali ha scelto: vuole l’Inter! Marotta non ha fretta: ecco perché. E c’è una novità

L’Inter e Sandro Tonali si piacciono da tempo. I nerazzurri hanno fatto le loro prime mosse, e hanno già incassato il sì del giocatore. Anzi, c’è di più. Come riferisce Sky Sport, se oggi il giovane centrocampista del Brescia dovesse scegliere una squadra dove giocare nella prossima stagione, sceglierebbe l’Inter. E’ questo il grande punto di forza dei nerazzurri, che ora devono trovare l’accordo con il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino. Proprio il numero uno del club lombardo si è attivato poco prima dello stop del campionato, esercitando un’opzione in favore del Brescia presente nel contratto del giocatore e allungando l’accordo di una stagione. Ora, dunque, Tonali ha in il contratto in scadenza nel 2022.

L’Inter, incassato il gradimento del giocatore, attende. Non perché non voglia chiudere l’affare, ma perché vuole capire quali saranno le concorrenti nell’affare. I dirigenti nerazzurri sanno che i tempi di questo mercato saranno più lunghi e, così come non ha fretta eventualmente di vendere Lautaro Martinez, che il Barcellona acquisterebbe subito, tantomeno non ha fretta di chiudere l’affare Tonali. Assumendosi il rischio che un’altra squadra si faccia sotto.

(Fonte: Sky Sport)