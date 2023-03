CdS, pagelle Inter-Juventus: Dumfries smarrito. Lautaro, più ombre che luci

Una brutta Inter perde il derby d'Italia contro la Juventus. Per il Corriere dello Sport l'unico a meritarsi una sufficienza striminzita tra i nerazzurri è Barella: "Pochi attimi e costringe Szczesny a fare una grande parata.Non finisce qua, perché dopo una quindicina di minuti gli consente di fare un altro figurone, anche se in questo caso si potrebbe anche parlare di gol sbagliato. Di sicuro è il centrocampista dell'Inter più propositivo, anche se sempre troppo frenetico". Il peggiore è Dumfries: "Parte con il freno a mano tirato, anche perché dalla sua parte corre Kostic che a tratti diventa inarrestabile. Poi verso il finale del primo tempo almeno in parte si ritrova e mette in mezzo un paio di buoni palloni. Si smarrisce di nuovo nel secondo tempo". Molto male anche Lautaro ("periodo più di ombre che di luci") e Lukaku.