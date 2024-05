CdS – Serie A spaccata al vertice con Abodi: la lettera di Inter e altre tre…

Ieri Milan, Roma, Inter e Juventus – le big che a inizio febbraio avevano incontrato Gravina in gran segreto per chiedergli di spingere per il format a 18 squadre del campionato - hanno inviato una lettera al presidente della Lega, Lorenzo Casini, dicendogli senza mezzi termini di non sentirsi più rappresentati né da lui né dalla maggioranza che lo sostiene, quella guidata dai presidenti di club vicini al laziale Lotito. Gli stessi che due giorni fa, durante l’incontro informale delle società di A propedeutico alla riunione con la federazione, suggerivano a Casini di non presentarsi in Via Allegri per dare l’ennesimo segnale anti-Gravina.