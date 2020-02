Antonio Conte non risparmia nessuno in vista della sfida contro la Lazio e sceglie i migliori per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli. “Punta la Juve” scrive in prima pagina il Corriere dello Sport, che apre con la gara di San Siro. “L’Inter sfida Napoli e Gattuso per andare avanti. Conte pensa alla squadra migliore per gli azzurri: Eriksen verso la panchina ma torna Lautaro. Il tecnico vuole una finale contro Sarri“.