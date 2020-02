Inter-Napoli, le ultime: Eriksen c’è, torna Lautaro. Padelli sicuro del posto, sulle fasce…

Nemmeno il tempo di metabolizzare la magica vittoria in rimonta nel derby contro il Milan, che l’Inter di Antonio Conte ha l’obbligo di resettare la mente e proiettarsi verso un’altra sfida prestigiosa. Domani a San Siro arriva infatti il Napoli per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa, anche se il turnover non sarà poi così massiccio. Nel video, le ultime di formazione in vista della sfida contro la squadra di Gattuso.