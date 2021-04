EDICOLA CDS – Una proposta per la Serie A: svolta playoff ora o mai più

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 10 aprile 2020 riporta le parole di Nicola Rizzoli

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 10 aprile 2020 riporta le parole di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri: "Nel dubbio sempre al Var. Più tecnologia e meno errori. L'obiettivo sono le spiegazioni live delle decisioni prese sul campo". In taglio alto si parla di De Rossi e dei tifosi agli Europei mentre di spalla "una proposta per la Serie A. Svolta playoff: ora o mai più".