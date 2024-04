E' emergenza totale in attacco in casa Udinese, con Gabriele Cioffi che sta valutando le migliori mosse per contenere l'Inter nel posticipo di lunedì sera. Spiega il Corriere dello Sport: "Cioffi chiede maggior equilibrio tattico, vuole la squadra più compatta, più corta che non dovrà concedere spazi all’Inter per poi cercare di sfruttare tutte le opportunità che l’avversario di tanto in tanto dovrebbe concederle con rapidi contropiede che rimane l’arma migliore dell’undici bianconero.