EDICOLA CDS – A maggio i tifosi tornano allo stadio. Vlahovic piace alle grandi

La prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport, in edicola domani sabato 17 aprile, tra Vlahovic e i tifosi allo stadio

C'è il futuro di Dusan Vlahovic in primo piano in prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione di sabato 17 aprile. "Vlahovic come Chiesa. Piace alle grandi, vale oro: Commisso prepara il contratto anti-fuga" si legge.