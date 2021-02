Ceccarini: “Barella incedibile per l’Inter. Per questo si inizia a parlare anche…”

Il centrocampista è imprescindibile per Conte e la società vuole blindarlo prima possibile

Nicolò Barella è uno dei leader dell'Inter nonostante sia arrivato da poco in nerazzurro. Conte ne ha fatto un baluardo della sua Inter e la società farà di tutto per blindarlo prima possibile. Di questo ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "Barella è ormai un punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Conte. Un leader vero nonostante la sua giovane età. E la politica della società è chiara: il centrocampista è incedibile e non verranno prese in considerazione offerte. Anche in virtù di questo è possibile che presto si possa iniziare a parlare anche di un rinnovo con adeguamento di ingaggio".