FCIN1908 / Inter, le buone notizie non finiscono: ecco le condizioni di Skriniar e Barella

Archiviato il derby, l'Inter pensa e si prepara alla difficile sfida contro il Genoa. Ecco le condizioni di alcuni dei protagonisti in campo ieri contro il Milan.

Si respira ancora euforia nell'aria per la vittoria del derby. I nerazzurri hanno messo in campo una prestazione con un approccio perfetto, senza mai perdere determinazione ed equilibrio anche nei momenti di sofferenza. E ora il pensiero corre immediatamente al prossimo impegno fondamentale, la partita contro il Genoa.

I tifosi nerazzurri intanto si preoccupano per le condizioni dei protagonisti in campo contro il Milan. Nel mirino Nicolò Barella, che al termine della partita si è toccato una coscia e Milan Skriniar, uscito dal campo zoppicante. Secondo quanto raccolto da FCIN1908 entrambi i giocatori starebbero bene. Per Nicolò si è trattato di un crampo e per Milan il fastidio è nato da una botta. Quindi, per il sollievo generale di tutti, niente di preoccupante.