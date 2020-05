Ceccarini: “Inter, passi verso Cavani. Ora i nerazzurri hanno un avversario in meno”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell’Inter: “Marotta e Ausilio si stanno muovendo nella direzione di Edinson Cavani, che a giugno si svincolerà dal Paris Saint Germain. L’Atletico Madrid ha deciso di mollare la presa e ora il club nerazzurro ha un avversario in meno. Certo il problema principale resta l’ingaggio. Cavani attualmente guadagna 10 milioni e questa è una cifra decisamente troppo alta per l’Inter che però segue con attenzione la pista nel caso ci fosse la volontà del giocatore di abbassare le sue pretese economiche”.