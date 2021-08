Ceccarini: “Zapata prima opzione per l’Inter. Occhio a Dzeko e altri tre nomi”

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sulla corsa ai rinforzi in attacco

"Il ritorno di Romelu in Inghilterra è sempre più vicino. La trattativa è in stato avanzato e si potrebbe chiudere sulla base di 120 milioni di euro. La certezza è che saranno due gli attaccanti in arrivo. Oltre al fatto che anche Pinamonti è in uscita con l’Empoli in pole postion. Il primo obiettivo resta Duvan Zapata, per il quale l’Atalanta chiede tra i 45 e i 50 milioni di euro. Attenzione anche a Dzeko, che la Roma potrebbe lasciare partire di fronte ad un’offerta importante. Restano in piedi anche altre ipotesi come Scamacca, Correa e Raspadori. Su Vlahovic la Fiorentina fa muro. In casa viola c’è fiducia di poter arrivare al rinnovo fino al 2026 con una clausola rescissoria intorno ai 70 milioni. I viola sono ormai a un passo dal definire il ritorno di Nastasic. Allo Schalke 04 andrà un minimo indennizzo. Tornando all’Inter, oltre a Nandez i nerazzurri lavorano forte anche su Dumfries".