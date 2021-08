CdS – Inter, Satriano unica certezza in attacco: quanti problemi per Inzaghi

Fra possibili partenze e ritardi di condizione, l'uruguaiano si ritrova a passare da giovane di belle speranze a possibile titolare

Da giovane di belle speranze aggregato alla Prima Squadra, che lotta per guadagnarsi una chance come quarta (o quinta) punta, a possibile titolare alla prima giornata di campionato: è questa la parabola di Martin Satriano , la nota più lieta dell'estate dell'Inter. La possibile cessione di Romelu Lukaku, la squalifica di Lautaro Martinez e il ritardo di condizione di Alexis Sanchez spalancano le porte al gioiellino uruguiano, le cui possibilità di rimanere a Milano diventano sempre di più ogni giorno che passa. Sicuramente non lo scenario ideale per Simone Inzaghi , che di certo non si aspettava di iniziare la sua avventura in nerazzurro senza avere certezze nel reparto avanzato.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Se la prima di campionato si giocasse oggi e non tra 14 giorni, Simone Inzaghi sarebbe in seria difficoltà in attacco e la difesa del titolo inizierebbe in salita. Per fortuna del tecnico di Piacenza, Inter-Genoa è in programma esattamente tra due settimane e i dirigenti hanno ancora il tempo per correre ai ripari. La situazione non è comunque idilliaca e il rischio che i campioni d'Italia arrivino al debutto con il reparto offensivo non al completo, o quanto meno non rodato da molti allenamenti al completo, è tremendamente concreto".