Ceccarini su Eriksen: “Non è da escludere il ritorno al Tottenham. C’è da capire se…”

Le recenti dichiarazioni dal ritiro della Danimarca e le due panchine consecutive contro Real Madrid e Atalanta hanno portato a considerare plausibile un addio di Eriksen già a gennaio. Il centrocampista danese sembra un lontano parente del giocatore ammirato al Tottenham e proprio gli Spurs potrebbero riaccoglierlo. A raccontarlo è Niccolò Ceccarini su TMW:

“Ormai è sempre più probabile che a gennaio il trequartista danese lasci l’Inter. C’è da capire se l’operazione sarà un prestito o una cessione a titolo definitivo. Più facile la prima visto che in giro non ci sono molte squadre in grado di fare investimenti importanti. L’idea di giocare di nuovo in Premier League ad Eriksen piace molto e non è assolutamente da escludere anche un suo clamoroso ritorno al Tottenham. Ricordiamo che su di lui ci sono anche Psg e Borussia Dortmund, anche lo United ha fatto un sondaggio”.