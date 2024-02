Siamo probabilmente oltre il limite dell'ossessione. Piero Ceccarini da Livorno torna puntualmente su quel famoso episodio del '98 ogni volta che ci si avvicina a uno scontro diretto tra Inter e Juventus. Dice di essere chiamato in causa, ma non perde occasione per tornare su quanto accaduto svariati lustri fa. Lo ha fatto anche ai microfoni di TuttoSport oggi: «Mi dà fastidio che, ancora oggi, qualcuno tenda a indicarmi come parte di un sistema finalizzato a favorire la Juventus per impedire all’Inter di vincere lo scudetto. Contro l’Inter non ho nulla».