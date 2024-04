Ceccarini: “Inter, chi arriva? Due situazioni da monitorare per i nerazzurri”

L'aggiornamento sul possibile mercato in entrata per il club di viale della Liberazione

Due acquisti sono già praticamente fatti, altri sicuramente in cantiere. L'Inter non si fermerà a Taremi e Zielinski, perché vuole puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Lo conferma anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW oggi:

"Sul fronte delle possibili entrate le situazioni da monitorare sono almeno due. Per il ruolo di secondo portiere il quadro si sta delineando. Audero non dovrebbe essere riscattato dalla Samp, con Bento che rappresenta un’opzione molto concreta. Tanto dipenderà dalle richieste dell’Athletico Paranaense. In fase offensiva resiste la candidatura di Gudmundsson, che sta disputando una grande annata. Il Genoa chiede non meno di 35 milioni".