Ceccarini: “Inter, duello con la Juve per Scamacca. Per gennaio invece cercano…”

Le considerazioni del noto esperto di calciomercato a proposito dei possibili movimenti dei nerazzurri

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato. Queste le considerazioni sul mercato dell'Inter: "Stanno cercando un esterno sinistro per dare un'alternativa a Perisic. Ma sempre in prestito per questi sei mesi, perché l'investimento verrà fatto a giugno se si farà. C'è l'attaccante in programma, con la Juventus vogliono prendere Scamacca. Stanno facendo i programmi per il futuro, a gennaio è complicato soprattutto se non puoi spostare tanti soldi".