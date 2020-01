Ceccarini: “Inter, da febbraio si pensa già al futuro. Due nomi per il centrocampo”

Attraverso il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell’Inter: “Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. A inizio settimana il centrocampista danese sarà a Milano per le visite mediche e la firma su un contratto di quattro anni e mezzo. Un’operazione che alla fine all’Inter costerà una cifra vicina ai 20 milioni di euro, necessaria per accontentare il Tottenham. Con lui il centrocampo è praticamente sistemato. Poi da febbraio in casa Inter si comincerà a lavorare per il futuro, con Vidal e Tonali che restano nel mirino. Per completare la campagna acquisti di gennaio adesso ai nerazzurri serve una punta centrale. Con Politano al Napoli è partito di nuovo l’assalto a Giroud. L’Inter ha già in mano l’accordo con il giocatore, serve limare la differenza con il Chelsea. Balla un milione di euro. Insomma non sarà un problema”.