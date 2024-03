Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Albert Gudmundsson: "L’islandese (acquistato nel gennaio 2022 dall’Az per poco più di un milione di euro) si è messo in evidenza anche nell’ultimo match della sua Nazionale realizzando una tripletta. Nella sessione invernale la Fiorentina ha cercato di acquistarlo ma la richiesta di 30 milioni di euro ha fermato tutto. Tra qualche mese sarà sicuramente uomo mercato. Anche l’Inter si è messa sulle sue tracce e magari potrebbe provare ad inserire nell’operazione Valentin Carboni. Gudmundsson ha molti estimatori anche all’estero, soprattutto in Premier League dove Tottenham e West Ham sono fortemente interessate".