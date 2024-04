Ceccarini: “Inter, in due pronti a lasciare. Dumfries? Futuro incerto”

"Sul mercato il lavoro prevede qualche altro innesto ma anche partenze. Chi lascerà l’Inter è Cuadrado, che va a scadenza. Anche Klaassen è un altro giocatore che l’anno prossimo difficilmente resterà nerazzurro. E lo stesso vale per Sanchez. L’Inter potrebbe fare anche qualche altra cessione ma solo a fronte di cifre importanti. Il futuro più incerto riguarda Dumfries per il quale non si registrano novità sul rinnovo. Attenzione però anche a Valentin Carboni, la cui valutazione è molto alta. Il giovane argentino, in questa stagione in prestito al Monza, potrebbe essere inserito in qualche operazione come contropartita tecnica".